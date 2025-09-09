Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

Дирк Новицки объяснил, что должны сделать в «Далласе» для восстановления доверия фанатов

Легенда «Даллас Маверикс» Дирк Новицки дал рекомендации руководству клуба по восстановлению отношений с болельщиками после обмена Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс». Он подчеркнул, что владельцам и генеральному менеджеру важно демонстрировать готовность инвестировать в команду и строить её успех на долгую перспективу.

«На данном этапе нужно просто продолжать работать и показывать хороший продукт на площадке. Этот обмен уже свершился, с этим ничего не поделать. Важно показать, что в центре внимания находятся команда и болельщики, и при этом предоставить лучший продукт, который, как вы верите, позволит выигрывать и бороться за титулы многие годы. Владелец должен показать, что готов тратить средства и сделать команду сильной на следующие 10 лет. Это всё, что действительно нужно», — приводит слова Новицки Dallas Hoops Journal.

