Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, сколько фанатов могут поддержать Литву в матче 1/4 финала ЧЕ с Грецией

Стало известно, сколько фанатов могут поддержать Литву в матче 1/4 финала ЧЕ с Грецией
Национальную команду Литвы в четвертьфинальном матче чемпионата Европы со сборной Греции могут поддержать 6 тыс. болельщиков. Об этом информирует Eurohoops.

Игра состоится сегодня, 9 сентября. Её начало запланировано на 21:00 мск. Встреча будет проходить на Xiaomi Арене, чья вместимость на баскетбольных матчах достигает 11 200 зрителей. Таким образом, более половины болельщиков на арене будут точно поддерживать Литву.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
