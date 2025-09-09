Стало известно, сколько фанатов могут поддержать Литву в матче 1/4 финала ЧЕ с Грецией

Национальную команду Литвы в четвертьфинальном матче чемпионата Европы со сборной Греции могут поддержать 6 тыс. болельщиков. Об этом информирует Eurohoops.

Игра состоится сегодня, 9 сентября. Её начало запланировано на 21:00 мск. Встреча будет проходить на Xiaomi Арене, чья вместимость на баскетбольных матчах достигает 11 200 зрителей. Таким образом, более половины болельщиков на арене будут точно поддерживать Литву.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

