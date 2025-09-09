Скидки
Баскетбол

«Парма» вырвала победу в матче за третье место Кубка Кондрашина и Белова с «Динамо»

Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч за третье место Кубка Кондрашина и Белова по баскетболу, в котором встречались пермская «Парма» и «Динамо» из Владивостока. Игра проходила в напряжённой борьбе и закончилась победой «Пармы» со счётом 78:76 (17:14, 25:23, 16:16, 20:23).

Кубок Кондрашина и Белова . За 3-е место
09 сентября 2025, вторник. 16:30 МСК
Динамо В
Владивосток
Окончен
73 : 78
Бетсити Парма
Пермь
Динамо В: Смит, Ершов, Захаров, Десятников, Денисов, Дойников, Аксёнов, Умрихин, Сорокин, Кроули, Кипкеев
Бетсити Парма: Стафеев, Свинин, Адамс, Хопкинс, Сандерс, Ильницкий, Картер, Якушин, Шашков, Фирсов, Егоров, Захаров

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский центровой Террелл Картер. На его счету 24 очка, пять подборов и одна результативная передача. У «Динамо» самым результативным стал российский форвард Дмитрий Дойников, на счету которого 29 очков, четыре подбора и одна передача.

За победу в турнире поборются «Зенит» из Санкт-Петербурга и казанский УНИКС. Их матч начнётся также сегодня, 9 сентября. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Дёмин вдохновляет спортсменов в детском баскетбольном лагере:

