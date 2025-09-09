Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Турция – Польша, результат матча 9 сентября 2025, счет 91:77, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Турции победила Польшу и вышла в 1/2 финала ЧЕ-2025, у Шенгюна – трипл-дабл
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались национальные команды Турции и Польши. Уверенную победу со счётом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) одержали турецкие баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Окончен
91 : 77
Польша
Турция: Шенгюн - 19, Ларкин - 13, Хазер - 13, Сипахи - 11, Осман - 10, Коркмаз - 10, Османи - 10, Бона - 5, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Польша: Лойд - 19, Понитка - 19, Соколовски - 13, Дзева - 11, Плута - 9, Бальцеровски - 3, Олейничак - 3, Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич

Самым результативным в составе победителей стал центровой Алперен Шенгюн, оформивший трипл-дабл. Своей команде он принёс 19 очков, 12 подборов и 10 передач. В составе национальной команды Польши лучшую результативность продемонстрировал защитник Джордан Лойд. На его счету 19 очков, три подбора и две передачи.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

