Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция – Польша, очки, передачи, подборы
Поделиться
Завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Турции и Польши. Уверенную победу со счётом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) одержали турки.
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Окончен
91 : 77
Польша
Турция: Шенгюн - 19, Ларкин - 13, Хазер - 13, Сипахи - 11, Осман - 10, Коркмаз - 10, Османи - 10, Бона - 5, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Польша: Лойд - 19, Понитка - 19, Соколовски - 13, Дзева - 11, Плута - 9, Бальцеровски - 3, Олейничак - 3, Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич
Лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив трипл-дабл. На счету центрового 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Кроме того, в его активе три перехвата. Показатель «плюс/минус» Шенгюна составил «+15».
Отметим, что Шенгюн стал шестым игроком в истории Евробаскета, которому удалось оформить трипл-дабл.
Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:
Комментарии
- 9 сентября 2025
-
18:56
-
18:52
-
18:15
-
17:54
-
17:22
-
16:55
-
16:40
-
15:52
-
14:43
-
14:32
-
14:28
-
14:17
-
13:24
-
12:47
-
12:34
-
12:31
-
11:41
-
10:45
-
10:23
-
09:40
-
09:36
-
09:30
-
09:13
-
03:15
-
02:30
-
01:30
-
00:53
-
00:44
-
00:03
- 8 сентября 2025
-
23:47
-
23:32
-
23:05
-
22:26
-
22:12
-
22:02