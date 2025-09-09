Алперен Шенгюн, ЧЕ-2025: статистика в матче Турция – Польша, очки, передачи, подборы

Завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в рамках которого встречались сборные Турции и Польши. Уверенную победу со счётом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27) одержали турки.

Лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн стал самым результативным игроком в составе своей команды, оформив трипл-дабл. На счету центрового 19 очков, 12 подборов и 10 передач. Кроме того, в его активе три перехвата. Показатель «плюс/минус» Шенгюна составил «+15».

Отметим, что Шенгюн стал шестым игроком в истории Евробаскета, которому удалось оформить трипл-дабл.

