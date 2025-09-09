Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Впервые в истории в рамках одного Евробаскета было оформлено два трипл-дабла
Впервые в истории чемпионатов Европы по баскетболу было оформлено два трипл-дабла в рамках одного турнира. Это произошло на Евробаскете-2025 после четвертьфинального матча национальных команд Турции и Польши 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27), где трипл-даблом отметился лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Окончен
91 : 77
Польша
Турция: Шенгюн - 19, Ларкин - 13, Хазер - 13, Сипахи - 11, Осман - 10, Коркмаз - 10, Османи - 10, Бона - 5, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Польша: Лойд - 19, Понитка - 19, Соколовски - 13, Дзева - 11, Плута - 9, Бальцеровски - 3, Олейничак - 3, Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич

Во встрече с поляками турецкий центровой набрал 19 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

Ранее на чемпионате Европы — 2025 трипл-дабл оформил словенский разыгрывающий Лука Дончич. Это произошло в матче команд Словении и Бельгии (86:69) в рамках группового этапа. Лука тогда набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 результативных передач.

В общей сложности на чемпионатах Европы оформлялось шесть трипл-даблов: Стоян Вранкович (1993), Тони Кукоч (1995), Андрей Рареш Мандаке (2017), Матеуш Понитка (2022), Дончич (2025) и Шенгюн (2025).

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

