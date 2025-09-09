Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Впервые в истории в рамках одного Евробаскета было оформлено два трипл-дабла

Впервые в истории чемпионатов Европы по баскетболу было оформлено два трипл-дабла в рамках одного турнира. Это произошло на Евробаскете-2025 после четвертьфинального матча национальных команд Турции и Польши 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27), где трипл-даблом отметился лидер турецкой сборной Алперен Шенгюн.

Во встрече с поляками турецкий центровой набрал 19 очков, сделал 12 подборов и 10 передач.

Ранее на чемпионате Европы — 2025 трипл-дабл оформил словенский разыгрывающий Лука Дончич. Это произошло в матче команд Словении и Бельгии (86:69) в рамках группового этапа. Лука тогда набрал 26 очков, сделал 10 подборов и отдал 11 результативных передач.

В общей сложности на чемпионатах Европы оформлялось шесть трипл-даблов: Стоян Вранкович (1993), Тони Кукоч (1995), Андрей Рареш Мандаке (2017), Матеуш Понитка (2022), Дончич (2025) и Шенгюн (2025).