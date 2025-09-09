Лидер Израиля Авдия высказался о диалоге с Адетокунбо после поражения в матче с Грецией

Лидер сборной Израиля Дени Авдия рассказал, что греческий форвард Яннис Адетокунбо похвалил его после матча их национальных команд в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Греция победила со счётом 84:79.

«Яннис удостоил меня ряда очень красивых и трогательных комплиментов. Получать комплименты от такого игрока, как он, определённо волнующе. Думаю, у меня есть потенциал стать намного лучше. Каждый в сборной Израиля сделал всё, что мог», — приводит слова Авдии Basket News со ссылкой на интервью для израильских СМИ.

Напомним, греки за выход в полуфинал Евробаскета поборются со сборной Литвы. Игра состоится сегодня, 9 сентября. Начало — в 21:00 мск.

