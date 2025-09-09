Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Лидер Израиля Авдия высказался о диалоге с Адетокунбо после поражения в матче с Грецией

Комментарии

Лидер сборной Израиля Дени Авдия рассказал, что греческий форвард Яннис Адетокунбо похвалил его после матча их национальных команд в рамках 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Греция победила со счётом 84:79.

ЧЕ-2025 (м) . 1/8 финала
07 сентября 2025, воскресенье. 21:45 МСК
Греция
Окончен
84 : 79
Израиль
Греция: Адетокунбо - 37, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Самонтуров - 7, Толиопулос - 5, Дорси - 4, Калаицакис - 4, Адетокунбо - 4, Митоглу - 4, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо
Израиль: Авдия - 22, Соркин - 15, Гинат - 15, Мадар - 10, Каррингтон - 9, Зусман - 4, Timor - 2, Леви - 2, Сегев, Менко, Burg, Palatin

«Яннис удостоил меня ряда очень красивых и трогательных комплиментов. Получать комплименты от такого игрока, как он, определённо волнующе. Думаю, у меня есть потенциал стать намного лучше. Каждый в сборной Израиля сделал всё, что мог», — приводит слова Авдии Basket News со ссылкой на интервью для израильских СМИ.

Напомним, греки за выход в полуфинал Евробаскета поборются со сборной Литвы. Игра состоится сегодня, 9 сентября. Начало — в 21:00 мск.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Яннис Адетокунбо начал ходить на пилатес:

