Алперен Шенгюн стал самым молодым игроком в истории ЧЕ, оформившим трипл-дабл

Лидер сборной Турции Алперен Шенгюн стал самым молодым баскетболистом в истории чемпионатов Европы, которому удалось оформить трипл-дабл. В настоящий момент спортсмену 23 года.

Шенгюн оформил трипл-дабл в матче 1/4 финала с национальной командой Польши. Турки победили со счётом 91:77 (19:19, 27:13, 19:18, 26:27). В активе Алперена 19 очков, 12 подборов и 10 передач.

Отметим, что Шенгюн всего шестой игрок в истории чемпионатов Европы, которому удалось оформить трипл-дабл. Ранее этого достижения добивались следующие баскетболисты: Стоян Вранкович (1993), Тони Кукоч (1995), Андрей Рареш Мандаке (2017), Матеуш Понитка (2022), Дончич (2025) и Шенгюн (2025).

