«Зенит» победил УНИКС, став чемпионом Кубка Кондрашина и Белова — 2025

В Санкт-Петербурге завершился финальный матч ежегодного турнира Кубок Кондрашина и Белова — 2025, в рамках которого встречались местный «Зенит» и казанский УНИКС. Игра закончилась победой петербургской команды со счётом 89:71 (21:22, 15:16, 27:18, 26:15 ).

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Георгий Жбанов. На его счету 25 очков, четыре подбора и две передачи. В составе казанского клуба чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дишуон Пьерр, в активе которого 19 очков, два подбора и две передачи.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.