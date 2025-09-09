Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол

«Зенит» победил УНИКС, став чемпионом Кубка Кондрашина и Белова — 2025

В Санкт-Петербурге завершился финальный матч ежегодного турнира Кубок Кондрашина и Белова — 2025, в рамках которого встречались местный «Зенит» и казанский УНИКС. Игра закончилась победой петербургской команды со счётом 89:71 (21:22, 15:16, 27:18, 26:15 ).

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 71
УНИКС
Казань
Зенит: Роберсон, Фрейзер, Щербенев, Карасёв, Мартюк, Жбанов, Узинский, Рэндольф, Пойтресс, Димитриевич, Воронцевич, Емченко
УНИКС: Халилулаев, Беленицкий, Рейнольдс, Бингем, Д. Кулагин, Пьерр, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Державин

Лучшую результативность в составе победителей показал защитник Георгий Жбанов. На его счету 25 очков, четыре подбора и две передачи. В составе казанского клуба чаще всего кольцо соперников поражал лёгкий форвард Дишуон Пьерр, в активе которого 19 очков, два подбора и две передачи.

Ежегодный предсезонный турнир «Кубок Кондрашина и Белова» носит название в честь двух легенд советского и ленинградского баскетбола — тренера ленинградского «Спартака» и сборной СССР, члена Зала славы ФИБА Владимира Петровича Кондрашина и центрового, автора победного броска на Олимпиаде в Мюнхене Александра Александровича Белова.

