Перкинс – о двух звёздах НБА: они не ладили, но на паркете творили что-то особенное

Чемпион НБА 2008 года Кендрик Перкинс вспомнил о выступлении с Кевином Дюрантом и Расселлом Уэстбруком за «Оклахома-Сити Тандер». По словам Перкинса, отношения между двумя звёздами за пределами площадки не были идеальными.

«Играть вместе с этими парнями было благословением. Но ладили ли они между собой? Нет. Их пути не пересекались. В «Бостоне» у нас каждый день были споры и стычки, но в «Оклахоме» я увидел что-то иное. Они не общались друг с другом вне паркета, но, когда выходили на площадку, становились по-настоящему особенными», — сказал Перкинс на канале STRAIGHT GAME PODCAST в YouTube.

