Ламин Ямаль стал использовать жест, подобный тому, что показывает Леброн Джеймс

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в новом сезоне при праздновании забитых голов использует жест, схожий с тем, что демонстрирует звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ямаль поднимает руки над головой, словно держит корону.
Фото: Europa Press via Getty Images
В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ламин к настоящему моменту принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола.
Недавно Ямаль признался, что мечтает выиграть несколько «Золотых мячей». Футболист включён в число претендентов на данную награду по итогам минувшего сезона.
