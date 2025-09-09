Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламин Ямаль стал использовать жест, подобный тому, что показывает Леброн Джеймс

Ламин Ямаль стал использовать жест, подобный тому, что показывает Леброн Джеймс
Комментарии

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в новом сезоне при праздновании забитых голов использует жест, схожий с тем, что демонстрирует звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ямаль поднимает руки над головой, словно держит корону.

Фото: Europa Press via Getty Images

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ламин к настоящему моменту принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола.

Недавно Ямаль признался, что мечтает выиграть несколько «Золотых мячей». Футболист включён в число претендентов на данную награду по итогам минувшего сезона.

Материалы по теме
Ямаль: не мечтаю выиграть один «Золотой мяч», я мечтаю выиграть их много

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android