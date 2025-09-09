Ламин Ямаль стал использовать жест, подобный тому, что показывает Леброн Джеймс

18-летний нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль в новом сезоне при праздновании забитых голов использует жест, схожий с тем, что демонстрирует звёздный форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Ямаль поднимает руки над головой, словно держит корону.

Фото: Europa Press via Getty Images

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ламин к настоящему моменту принял участие в трёх матчах, в которых забил два гола.

Недавно Ямаль признался, что мечтает выиграть несколько «Золотых мячей». Футболист включён в число претендентов на данную награду по итогам минувшего сезона.

