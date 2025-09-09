Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго», названы детали контракта — Чарания

22-летний защитник Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго Буллз». Как рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания, стороны договорились о четырёхлетнем соглашении на $ 100 млн.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гидди также выступал за «Чикаго». Австралийский спортсмен принял участие в 71 матче, где в среднем набирал 14,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 7,1 передачи.

«Буллз» в прошлом сезоне заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумели пробиться в плей-офф, уступив «Майами Хит» в стадии плей-ин.

