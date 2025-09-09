Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Литва — Греция. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго», названы детали контракта — Чарания

Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго», названы детали контракта — Чарания
Комментарии

22-летний защитник Джош Гидди достиг соглашения с «Чикаго Буллз». Как рассказал известный инсайдер Шэмс Чарания, стороны договорились о четырёхлетнем соглашении на $ 100 млн.

В завершившемся сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Гидди также выступал за «Чикаго». Австралийский спортсмен принял участие в 71 матче, где в среднем набирал 14,7 очка, совершал 8,2 подбора и отдавал 7,1 передачи.

«Буллз» в прошлом сезоне заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата и не сумели пробиться в плей-офф, уступив «Майами Хит» в стадии плей-ин.

Материалы по теме
«Они просто стучат мячиком». Модель с OnlyFans высказалась об игроках НБА. Получилась чушь
«Они просто стучат мячиком». Модель с OnlyFans высказалась об игроках НБА. Получилась чушь

Команда женской НБА сыграла на тренировке против мужчин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android