Сборная Греции уверенно победила Литву и прошла в полуфинал Евробаскета-2025

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Литвы и Греции. Уверенную победу со счётом 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) одержали греческие баскетболисты.
Самым результативным в составе победителей стал форвард Яннис Адетокунбо. Своей команде он принёс 29 очков, шесть подборов и две передачи. В составе национальной команды Литвы лучшую результативность показал Йонас Валанчюнас. На его счету 24 очка, 15 подборов и одна передача.
В полуфинале соревнований греки сыграют с турками, которые ранее победили сборную Польши.
Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.
