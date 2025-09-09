Скидки
Литва — Греция. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Литва – Греция, результат матча 9 сентября 2025, счет 76:87, ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Греции уверенно победила Литву и прошла в полуфинал Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился четвертьфинальный матч чемпионата Европы по баскетболу — 2025, в ходе которого встречались сборные Литвы и Греции. Уверенную победу со счётом 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) одержали греческие баскетболисты.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Окончен
76 : 87
Греция
Литва: Валанчюнас - 24, Величка - 12, Радзявичюс - 10, Гедрайтис - 7, Сирвидис - 6, Нормантас - 5, Блажевич - 4, Саргюнас - 4, Седекерскис - 3, Тубелис - 1, Бирутис
Греция: Адетокунбо - 29, Толиопулос - 17, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Дорси - 6, Самонтуров - 5, Митоглу - 5, Адетокунбо - 4, Калаицакис - 2, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо

Самым результативным в составе победителей стал форвард Яннис Адетокунбо. Своей команде он принёс 29 очков, шесть подборов и две передачи. В составе национальной команды Литвы лучшую результативность показал Йонас Валанчюнас. На его счету 24 очка, 15 подборов и одна передача.

В полуфинале соревнований греки сыграют с турками, которые ранее победили сборную Польши.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
