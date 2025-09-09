Яннис Адетокунбо, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва — Греция, очки, передачи, подборы

Завершился матч 1/4 финала Евробаскета-2025, в рамках которого встречались национальные команды Литвы и Греции. Победу со счётом 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) одержали греки.

Лидер греческой сборной Яннис Адетокунбо провёл на площадке 32 минуты и 15 секунд и за это время набрал 29 очков, совершил шесть подборов и отдал две результативные передачи. Также в его активе четыре перехвата и один блок-шот. Показатель «плюс/минус» Янниса составил «+6».

В полуфинале чемпионата Европы сборная Греции встретится с национальной командой Турции, которая ранее одолела Польшу. Завершится Евробаскет 14 сентября.

