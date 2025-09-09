Скидки
Главная Баскетбол Новости

Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва – Греция, очки, передачи, подборы

Комментарии

Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2025, в котором встречались национальные команды Литвы и Греции. Победу со счётом 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) одержали греки.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Окончен
76 : 87
Греция
Литва: Валанчюнас - 24, Величка - 12, Радзявичюс - 10, Гедрайтис - 7, Сирвидис - 6, Нормантас - 5, Блажевич - 4, Саргюнас - 4, Седекерскис - 3, Тубелис - 1, Бирутис
Греция: Адетокунбо - 29, Толиопулос - 17, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Дорси - 6, Самонтуров - 5, Митоглу - 5, Адетокунбо - 4, Калаицакис - 2, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас провёл на площадке 31 минуту и восемь секунд, оформив дабл-дабл. В активе спортсмена 24 очка, 15 подборов и одна результативная передача. Кроме того, на его счету один блок-шот. Показатель «плюс/минус» Валанчюнас составил «+4».

В полуфинале чемпионата Европы греческие баскетболисты сыграют с национальной командой Турции, которая ранее победила Польшу. Завершится Евробаскет 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
