Йонас Валанчюнас, ЧЕ-2025: статистика в матче Литва – Греция, очки, передачи, подборы

Завершился матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2025, в котором встречались национальные команды Литвы и Греции. Победу со счётом 87:76 (24:19, 20:19, 20:14, 23:24) одержали греки.

Центровой сборной Литвы Йонас Валанчюнас провёл на площадке 31 минуту и восемь секунд, оформив дабл-дабл. В активе спортсмена 24 очка, 15 подборов и одна результативная передача. Кроме того, на его счету один блок-шот. Показатель «плюс/минус» Валанчюнас составил «+4».

В полуфинале чемпионата Европы греческие баскетболисты сыграют с национальной командой Турции, которая ранее победила Польшу. Завершится Евробаскет 14 сентября.

Баскетболисты из Германии и Литвы устроили словесную перепалку: