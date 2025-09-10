Лучший бомбардир ЧЕ-2025 на 9 сентября: Лука Дончич продолжает уверенно лидировать

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Во вторник, 9 сентября, завершились два мачта 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером бомбардирской гонки продолжает оставаться словенский разыгрывающий Лука Дончич. После пяти матчей группового этапа и встречи 1/8 финала на счету словенца 204 очка.

Второе место в бомбардирской гонке занимает защитник сборной Польши Джордан Лойд, у которого 157 очков. Тройку сильнейших замыкает финн Лаури Маркканен, в чьём активе 156 очков.

Отметим, что сборная Польши борьбу на турнире закончила. В четвертьфинале поляке уступили сборной Турции. Национальные команды Финляндии и Словении проведут четвертьфинальные матчи в среду, 10 сентября. Финны сыграют с Грузией, а словенцы — с немцами.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета: