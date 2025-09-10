Скидки
Лучший ассистент Евробаскета-2025 на 9 сентября: Шенгюн сместил Дончича с первого места

Во вторник, 9 сентября, завершились два мачта 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. Лидером по количеству результативных передач стал центровой сборной Турции Алперен Шенгюн. После матча с литовцами, в котором турки победили (91:77), в активе Шенгюна стало 50 результативных передач.

С первого места Шенгюн сместил разыгрывающего сборной Словении Луку Дончича, который теперь второй. На счету лидера словенцев 43 результативные передачи. Замыкает тройку лидеров израильский защитник Ям Мадар, который в шести матчах на турнире сделал 38 результативных передач.

Отметим, что сборная Израиля борьбу на турнире уже закончила, уступив сборной Греции в матче 1/8 финала.

Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

