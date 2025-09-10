ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 9 сентября, календарь, таблица

Во вторник, 9 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялось два мачта 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 9 сентября:

Турция — Польша — 91:77;

Литва — Греция — 76:87.

Две другие четвертьфинальные встречи состоятся 10 сентября: сборная Финляндии сыграет с национальной командой Грузии, а немцы встретятся со словенцами.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф пробиться не сумели.

