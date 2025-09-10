Скидки
ЧЕ по баскетболу — 2025: результаты на 9 сентября, календарь, таблица

Комментарии

Во вторник, 9 сентября, на чемпионате Европы по баскетболу — 2025 состоялось два мачта 1/4 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей Евробаскета-2025 9 сентября:

Турция — Польша — 91:77;

Литва — Греция — 76:87.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 17:00 МСК
Турция
Окончен
91 : 77
Польша
Турция: Шенгюн - 19, Ларкин - 13, Хазер - 13, Сипахи - 11, Осман - 10, Коркмаз - 10, Османи - 10, Бона - 5, Шанлы, Битим, Йылмаз, Юртсевен
Польша: Лойд - 19, Понитка - 19, Соколовски - 13, Дзева - 11, Плута - 9, Бальцеровски - 3, Олейничак - 3, Запала, Гело, Лончиньски, Михалак, Жолнеревич
ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Окончен
76 : 87
Греция
Литва: Валанчюнас - 24, Величка - 12, Радзявичюс - 10, Гедрайтис - 7, Сирвидис - 6, Нормантас - 5, Блажевич - 4, Саргюнас - 4, Седекерскис - 3, Тубелис - 1, Бирутис
Греция: Адетокунбо - 29, Толиопулос - 17, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Дорси - 6, Самонтуров - 5, Митоглу - 5, Адетокунбо - 4, Калаицакис - 2, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо

Две другие четвертьфинальные встречи состоятся 10 сентября: сборная Финляндии сыграет с национальной командой Грузии, а немцы встретятся со словенцами.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования проводятся на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф пробиться не сумели.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
