Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван звёздный игрок НБА, не захотевший переходить в «Лейкерс» из-за Леброна – источник

Назван звёздный игрок НБА, не захотевший переходить в «Лейкерс» из-за Леброна – источник
Аудио-версия:
Комментарии

Лёгкий форвард Кавай Ленард в 2019 году исключил переход в «Лос-Анджелес Лейкерс», так как не хотел играть в одной команде с Леброном Джеймсом. Об этом рассказал журналист Брюс Артур.

В 2019 году после чемпионского сезона с «Торонто Рэпторс» Леонард стал свободным агентом и готовился сделать следующий шаг. В итоге спортсмен перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

«В «Торонто» верили, что у Леонарда есть реальные шансы вернуться вместо того, чтобы переходить в «Клипперс», несмотря на притягательность родной Калифорнии. Леонард не хотел играть с Леброном Джеймсом, поэтому «Лейкерс» оказались третьими лишними в гонке за него. Предпочтительным партнёром для Кавая был Джимми Батлер, но тот отправился в «Майами», — написал Артур в своей колонке на The Toronto Star.

Материалы по теме
НБА может поломать зубы в попытке наказать самого богатого босса. Что не так с аферой века
НБА может поломать зубы в попытке наказать самого богатого босса. Что не так с аферой века

Кавай Леонард на скейтерской площадке:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android