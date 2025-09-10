Назван звёздный игрок НБА, не захотевший переходить в «Лейкерс» из-за Леброна – источник

Лёгкий форвард Кавай Ленард в 2019 году исключил переход в «Лос-Анджелес Лейкерс», так как не хотел играть в одной команде с Леброном Джеймсом. Об этом рассказал журналист Брюс Артур.

В 2019 году после чемпионского сезона с «Торонто Рэпторс» Леонард стал свободным агентом и готовился сделать следующий шаг. В итоге спортсмен перешёл в «Лос-Анджелес Клипперс».

«В «Торонто» верили, что у Леонарда есть реальные шансы вернуться вместо того, чтобы переходить в «Клипперс», несмотря на притягательность родной Калифорнии. Леонард не хотел играть с Леброном Джеймсом, поэтому «Лейкерс» оказались третьими лишними в гонке за него. Предпочтительным партнёром для Кавая был Джимми Батлер, но тот отправился в «Майами», — написал Артур в своей колонке на The Toronto Star.

