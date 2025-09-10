Инсайдер назвал игрока Евробаскета-2025, который привлёк внимание трёх клубов НБА

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Тяжёлый форвард Роман Соркин, представляющий национальную команду Израиля, привлёк внимание ряда клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) своей игрой на Евробаскете-2025. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал инсайдер Ян Бегли.

По словам источника, речь идёт о следующих командах: «Майами Хит», «Нью-Йорк Никс» и «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Соркин принял участие в шести матчах чемпионата Европы – 2025, в которых в среднем набирал 16,5 очка, совершал шесть подборов и отдавал 1,2 передачи. Сборная Израиля борьбу на турнире уже закончила, уступив национальной команде Греции в матче 1/8 финала.

На клубном уровне Роман выступает за «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль).

