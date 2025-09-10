Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Скандальная компания давала «Клипперс» около $ 1 млрд ради прав на имя арены – источник

Известная журналистка Рамона Шелберн заявила, что в своё время компания Aspiration была готова заплатить огромную сумму в рамках сделки по продаже прав на название домашней арены «Лос-Анджелес Клипперс».

Шелберн отметила, что компания Intuit, чьим именем сейчас зовётся арена калифорнийской команды, заплатила за это порядка $ 550 млн. По её словам, Aspiration была готова заплатить почти в два раза больше.

«Из того, что я слышала от источников в «Клипперс», речь шла о сумме, которая была почти в два раза больше, чем $ 550 млн», — сказала Шелберн в эфире ESPN.

Ранее сообщалось, что лидер «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард мог заключить фиктивный рекламный контракт с Aspiration ради обхода потолка зарплат в НБА.

Кавай Леонард на скейтерской площадке: