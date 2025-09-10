Скидки
Фото: Виктор Вембаньяма встретился с Дэниелом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера

Фото: Виктор Вембаньяма встретился с Дэниелом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера
Комментарии

Французский центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками фотографиями. На одном из снимков Виктор запечатлён с популярным актёром Дэниелом Рэдклиффом, известным по роли Гарри Поттера в серии фильмов.

«Летние шалости», — подписал фото Вембаньяма.

Фото: Из личного архива Виктора Вембаньямы

Напомним, в феврале 2025 года Виктор выбыл из строя из-за тромбоза вен правого плеча. После этого в прошлом сезоне НБА на площадку он уже не вернулся. В общей сложности в сезоне-2024/2025 француз сыграл в 46 матчах, где в среднем набирал 24,3 очка, совершал 11 подборов и отдавал 3,7 передачи.

