Расписание матчей 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025 на 10 сентября

Сегодня, 10 сентября, состоятся два матча 1/4 финала чемпионата Европы по баскетболу — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящих встреч.

Чемпионат Европы — 2025. Мужчины. 1/4 финала. 10 сентября. Время — московское:

17:00. Финляндия — Грузия;

21:00. Германия — Словения.

Вчера, 9 сентября, состоялись два первых четвертьфинальных матча Евробаскета: сборная Турции победила национальную команду Польши (91:77), а литовцы уступили грекам — 76:87.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа. Соревнования завершатся 14 сентября. Действующие чемпионы, испанцы, в плей-офф пробиться не сумели.

Главные новости дня: