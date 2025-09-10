Скидки
Главная Баскетбол Новости

Германия — Словения: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

Германия — Словения: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию
В среду, 10 сентября, состоится четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в рамках которого встретятся национальные команды Германии и Словении. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
В Российской Федерации увидеть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. Интернет-портал «Чемпионат» будет детально освещать ход встречи в лайв-трансляции, а также в текстовой трансляции. Кроме того, результаты всех игр будут доступны в Матч-центре.

Напомним, сборная Германии в 1/8 финала уверенно победила национальную команду Португалии (85:58), а словенские баскетболисты обыграли итальянцев (84:77).

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Лука Дончич против Германии и невероятные аутсайдеры! Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE
Live
Лука Дончич против Германии и невероятные аутсайдеры! Плей-офф Евробаскета-2025 — LIVE

Главные спортивные новости дня:

