Германия — Словения: во сколько начало матча ЧЕ-2025, где смотреть прямую трансляцию

В среду, 10 сентября, состоится четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в рамках которого встретятся национальные команды Германии и Словении. Начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.

В Российской Федерации увидеть матч можно будет в онлайн-кинотеатре Okko. Интернет-портал «Чемпионат» будет детально освещать ход встречи в лайв-трансляции, а также в текстовой трансляции. Кроме того, результаты всех игр будут доступны в Матч-центре.

Напомним, сборная Германии в 1/8 финала уверенно победила национальную команду Португалии (85:58), а словенские баскетболисты обыграли итальянцев (84:77).

