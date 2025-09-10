Германия — Словения: текстовая онлайн-трансляция 1/4 финала ЧЕ-2025 начнётся в 21:00 мск

Сегодня, 10 сентября, пройдёт матч 1/4 финала чемпионата Европы – 2025, в ходе которого встретятся сборные Германии и Словении. Начало игры запланировано на 21:00 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, которая начнётся одновременно с его началом. Следить за трансляцией можно по ссылке ниже:

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧЕ-2025 Германия – Словения.

Напомним, национальная команда Германии в 1/8 финала уверенно обыграла сборную Португалии (85:58), а словенские баскетболисты оказались сильнее итальянцев (84:77).

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 стартовал 27 августа и и завершится 14 сентября.

