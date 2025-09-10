Лука Дончич номинирован на награду «Лучшего защитника»‎ Евробаскета-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич номинирован на награду «Лучшего защитника» чемпионата Европы – 2025. Имя спортсмена присутствует на официальном сайте ФИБА в разделе для голосования за соответствующую награду.

В шести матчах Евробаскета Дончич в среднем за игру набирал 34 очка (первое место на турнире), отдавал 7,2 передачи (второе место на турнире), совершал 8,3 подбора (девятое место на турнире) и делал 3,2 перехвата (первое место на турнире).

Также на награду претендуют Лаури Маркканен и Микаэль Янтунен (оба – Финляндия), Гога Битадзе, Камар Болдуин (оба – Грузия), Исаак Бонга, Деннис Шрёдер (оба – Германия), Костас Папаниколау, Панайотис Калаицакис (оба – Греция), Тадас Седекерскис, Маргирис Нормантас (оба – Литва), Матеуш Понитка, Михал Соколовски (оба – Польша), Адем Бона, Шехмус Хазер (оба – Турция).

