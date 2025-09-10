Леброн Джеймс не писал статью для китайского издания — The Athletic

40-летний лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не писал статью для китайского государственного издания, о чём ранее сообщал ряд СМИ. Об этом информирует The Athletic со ссылкой на источники в окружении Леброна.

Ранее Джеймс подвергся критике частью фанатов в США и Гонконге, посчитавших, что он сотрудничал с китайской прессой. Источники подтвердили, что слова, приписываемые Джеймсу в статье, он действительно произносил, однако они были просто оформлены в материал китайскими журналистами.

Джеймс посещал Китай в рамках традиционного предсезонного турне.

