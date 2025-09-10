Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин рассказал, почему предпочитает Леброна Джеймса Майклу Джордану

Дрэймонд Грин рассказал, почему предпочитает Леброна Джеймса Майклу Джордану
Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) тяжёлый форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин рассказал, почему предпочитает форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса легенде НБА Майклу Джордану.

«У Майкла Джордана был Скотти Пиппен… А Брон побеждал в финале с Мэттью Деллаведовой, который полный отстой… Я уважаю Мэттью. Но ведь он абсолютно никакой», — сказал Грин во время стрима.

В прошлом сезоне НБА Джеймс принял участие в 75 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 24,5 очка, совершал 7,9 подбора и отдавал восемь результативных передач.

