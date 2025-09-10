Названо место проведения «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2025/2026

«Финал четырёх» Евролиги предстоящего сезона состоится в Афинах (Греция). Мероприятие примет арена «Панатинаикоса». Об этом информирует пресс-служба Евролиги.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», обыгравший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также четырёхкратный чемпион НБА и владелец клуба АСВЕЛ француз Тони Паркер поделился мнением о проекте создания лиги НБА-Европа.

