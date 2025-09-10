Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо место проведения «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2025/2026

Названо место проведения «Финала четырёх» Евролиги в сезоне-2025/2026
Комментарии

«Финал четырёх» Евролиги предстоящего сезона состоится в Афинах (Греция). Мероприятие примет арена «Панатинаикоса». Об этом информирует пресс-служба Евролиги.

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», обыгравший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба «Панатинаикос» (97:93). «Финал четырёх» в прошлом сезоне проводился в Абу-Даби (ОАЭ).

Ранее член Зала славы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также четырёхкратный чемпион НБА и владелец клуба АСВЕЛ француз Тони Паркер поделился мнением о проекте создания лиги НБА-Европа.

Материалы по теме
Член Зала славы баскетбола: приход НБА в Европу — это лишь вопрос времени и ключ к успеху
Материалы по теме
Без Леброна и Карри НБА не боги? Провокационный взгляд на силу европейского баскетбола
Без Леброна и Карри НБА не боги? Провокационный взгляд на силу европейского баскетбола

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android