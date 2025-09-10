Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Экс-игрок НБА предположил, с чем связано поражение Сербии в плей-офф ЧЕ-2025 с Финляндией

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер предположил, с чем связано поражение сборной Сербии в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 с национальной командой Финляндии. Сербы, считавшиеся фаворитами, уступили со счётом 86:92.

«Мне действительно показалось, что Никола Йокич выглядел очень уставшим. Вероятно, его форма лучше, чем у многих парней в это время года. Но он выглядел изнурённым. Полагаю, отчасти это может быть связано с эмоциями. Этот турнир очень важен для них. Лёгкие начинают гореть. Становится труднее дышать. Так что да, Йокич выглядел уставшим», — сказал Леглер в All NBA podcast.

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:

