Экс-игрок НБА предположил, с чем связано поражение Сербии в плей-офф ЧЕ-2025 с Финляндией

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Тим Леглер предположил, с чем связано поражение сборной Сербии в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 с национальной командой Финляндии. Сербы, считавшиеся фаворитами, уступили со счётом 86:92.

«Мне действительно показалось, что Никола Йокич выглядел очень уставшим. Вероятно, его форма лучше, чем у многих парней в это время года. Но он выглядел изнурённым. Полагаю, отчасти это может быть связано с эмоциями. Этот турнир очень важен для них. Лёгкие начинают гореть. Становится труднее дышать. Так что да, Йокич выглядел уставшим», — сказал Леглер в All NBA podcast.

