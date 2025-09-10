Эксперт передал мнение клубов НБА по скандалу вокруг Кавая Леонарда и «Клипперс»

Американский журналист издания The Ringer Говард Бек высказался о недавней новости о фиктивном рекламном контракте лидера «Лос-Анджелес Клипперс» Кавая Леонарда с фирмой Aspiration.

Сообщалось, что владелец команды Стив Баллмер мог быть с этим связан. Предполагается, что таким образом стороны могли обойти потолок зарплат.

«Менеджер одной из команд лиги сказал, что им конец. По его словам, так думает большинство в лиге. Другой менеджер прямо заявил: «Трудно поверить, что в Aspiration действовали сами по себе.

Едва ли стартап просто так отдаст игроку десятки миллионов без требований получить что-то взамен, если бы клуб об этом не попросил», — говорится в материале Бека.

