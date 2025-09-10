Скидки
Главная Баскетбол Новости

Жбанов — после победы в Кубке Кондрашина и Белова: УНИКС всегда играет кость в кость

Жбанов — после победы в Кубке Кондрашина и Белова: УНИКС всегда играет кость в кость
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о победе в турнире Кубок Кондрашина и Белова — 2025. В финальном матче клуб из Санкт-Петербурга встречался с казанским УНИКСом. Игра завершилась со счётом 89:71 (21:22, 15:16, 27:18, 26:15) в пользу петербуржцев.

Кубок Кондрашина и Белова . Финал
09 сентября 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 71
УНИКС
Казань
Зенит: Жбанов - 25, Фрейзер - 17, Пойтресс - 17, Мартюк - 9, Димитриевич - 5, Роберсон - 4, Карасёв - 4, Рэндольф - 4, Воронцевич - 2, Емченко - 2, Щербенев, Узинский
УНИКС: Пьерр - 19, Бингем - 16, Д. Кулагин - 13, Рейнольдс - 9, Абдулбасиров - 6, Беленицкий - 4, Белоусов - 4, Халилулаев, Илюк, Державин

«Был ли УНИКС чрезвычайно заряженным? Да, это стиль Перасовича. Они всегда играют заряжено, кость в кость, агрессивно прессингуют. Плюс давайте отдадим им должное: они играли без четырёх своих основных игроков и бились достойно. Поэтому спасибо им за эту борьбу, а мы едем дальше», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Также Георгий дал комментарий по поводу получения награды MVP турнира: «Волнительно даже как-то говорить об этом, потому что это моя первая награда MVP во взрослом баскетболе. Очень приятно, но этого всего не было бы без моих партнёров по команде. Я очень благодарен им, что находили меня в нужный момент. И я их не подвёл».

