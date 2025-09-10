Жбанов — после победы в Кубке Кондрашина и Белова: УНИКС всегда играет кость в кость

Защитник «Зенита» Георгий Жбанов высказался о победе в турнире Кубок Кондрашина и Белова — 2025. В финальном матче клуб из Санкт-Петербурга встречался с казанским УНИКСом. Игра завершилась со счётом 89:71 (21:22, 15:16, 27:18, 26:15) в пользу петербуржцев.

«Был ли УНИКС чрезвычайно заряженным? Да, это стиль Перасовича. Они всегда играют заряжено, кость в кость, агрессивно прессингуют. Плюс давайте отдадим им должное: они играли без четырёх своих основных игроков и бились достойно. Поэтому спасибо им за эту борьбу, а мы едем дальше», — приводит слова Жбанова пресс-служба «Зенита».

Также Георгий дал комментарий по поводу получения награды MVP турнира: «Волнительно даже как-то говорить об этом, потому что это моя первая награда MVP во взрослом баскетболе. Очень приятно, но этого всего не было бы без моих партнёров по команде. Я очень благодарен им, что находили меня в нужный момент. И я их не подвёл».

