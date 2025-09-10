Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок «Зенита» и звезда сборной Польши может перейти в мадридский «Реал»

Бывший игрок «Зенита» Джордан Лойд, ныне выступающий за «Монако», может перейти в мадридский «Реал». Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал известный инсайдер Маттео Адреани. Ранее об этом также сообщали инсайдер Марк Стейн и издание Marca.

Кроме того, Адреани добавил, что интерес к Лойду проявляет ещё ряд клубов Евролиги.

Джордан представляет сборную Польши, в составе которой выступал на чемпионате Европы по баскетболу – 2025. В настоящий момент Лойд занимает второе место в гонке бомбардиров Евробаскета-2025. На его счету 157 очков. Однако поляки уже закончили выступление на турнире, в четвертьфинале уступив сборной Турции.

