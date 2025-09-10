Названа причина отказа агента Бена Симмонса работать с игроком — New York Post

Берни Ли, агент трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Бена Симмонса, прекратил сотрудничество с баскетболистом. Как информирует New York Post, причина отказа работать с Симмонсом со стороны Ли заключается в том, что игрок якобы отклонил предложение «Нью-Йорк Никс», который был заинтересован в его переходе.

Ранее о прекращении сотрудничества между Ли и Симмонсом сообщал инсайдер Марк Стейн.

В настоящий момент Симмонс является свободным агентом. В прошлом сезоне НБА австралиец выступал за «Лос-Анджелес Клипперс». Спортсмен принял участие в 23 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи.

