Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названа причина отказа агента Бена Симмонса работать с игроком — New York Post

Названа причина отказа агента Бена Симмонса работать с игроком — New York Post
Комментарии

Берни Ли, агент трёхкратного участника Матча всех звёзд НБА Бена Симмонса, прекратил сотрудничество с баскетболистом. Как информирует New York Post, причина отказа работать с Симмонсом со стороны Ли заключается в том, что игрок якобы отклонил предложение «Нью-Йорк Никс», который был заинтересован в его переходе.

Ранее о прекращении сотрудничества между Ли и Симмонсом сообщал инсайдер Марк Стейн.

В настоящий момент Симмонс является свободным агентом. В прошлом сезоне НБА австралиец выступал за «Лос-Анджелес Клипперс». Спортсмен принял участие в 23 матчах (включая плей-офф), в которых в среднем набирал 2,4 очка, совершал 3,3 подбора и отдавал 2,6 передачи.

Материалы по теме
От него ждали уровня Леброна. А он может уйти из баскетбола в 29 лет
От него ждали уровня Леброна. А он может уйти из баскетбола в 29 лет

Деннис Шрёдер защитил Бена Симмонса от фаната:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android