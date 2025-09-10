Американский баскетболист посетил US Open — 2025 в качестве фотографа

Атакующий защитник Ландри Шамет присутствовал на финалах Открытого чемпионата США по теннису в качестве фотографа. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее Шамет признавался, что любовь к фотографиям у него возникла несколько лет назад. Спортсмен перенимал опыт у профессиональных фотографов, повышая своё мастерство.

В настоящий момент Шамет является свободный агентом. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ландри представлял «Нью-Йорк Никс». Защитник принял участие в 61 матче (включая плей-офф), где в среднем набирал 5,1 очка, совершал один подбор и отдавал 0,6 передачи.

