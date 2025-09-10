Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Американский баскетболист посетил US Open — 2025 в качестве фотографа

Американский баскетболист посетил US Open — 2025 в качестве фотографа
Комментарии

Атакующий защитник Ландри Шамет присутствовал на финалах Открытого чемпионата США по теннису в качестве фотографа. Об этом информирует пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Ранее Шамет признавался, что любовь к фотографиям у него возникла несколько лет назад. Спортсмен перенимал опыт у профессиональных фотографов, повышая своё мастерство.

В настоящий момент Шамет является свободный агентом. В прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ландри представлял «Нью-Йорк Никс». Защитник принял участие в 61 матче (включая плей-офф), где в среднем набирал 5,1 очка, совершал один подбор и отдавал 0,6 передачи.

Материалы по теме
Фото: звезда НБА Стефен Карри с женой посетил финал US Open — 2025

Команда женской НБА сыграла на тренировке против мужчин:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android