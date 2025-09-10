Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

В Италии назвали основного кандидата на пост главного тренера сборной

Президент Федерации баскетбола Италии Джанни Петруччи подтвердил, что 60-летний специалист Лука Банки является основным кандидатом на пост главного тренера сборной.

После поражения в матче 1/8 финала Евробаскета-2025 со сборной Словении (77:84) эту должность в итальянской команде оставил Джанмарко Поццекко.

«Я могу только сказать, что он отличный тренер, один из лучших. Я бы предпочёл, чтобы сборную возглавил он. Но, конечно, если интересующий федерацию тренер будет занят, возможно другое решение», — приводит слова Петруччи Corriere della Sera.

Напомним, Банки ранее возглавлял сборную Латвии. Работу в этой национальной команде он прекратил после поражения в 1/8 финала чемпионата Европы — 2025 с Литвой (79:88).

