Германия — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Германия — Словения: текстовая онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧЕ стартует в 21:00 мск
Комментарии

Сегодня, 10 сентября, состоится четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в рамках которого сыграют национальные команды Германии и Словении. Начало встречи запланировано на 21:00 мск.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Не начался
Словения
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, которая стартует одновременно с его началом. Трансляция будет доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧЕ-2025 Германия — Словения.

Напомним, в 1/8 финала немцы уверенно победили сборную Португалии (85:58), а словенские баскетболисты обыграли итальянцев (84:77).

Евробаскет-2025 стартовал 27 августа и завершится 14 сентября.

Евробаскет-2025. Календарь
Евробаскет-2025. Турнирная таблица
Дончич реализовал сверхдальний бросок из-за пределов паркета:

