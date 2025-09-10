Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Баскетбол Новости

Джокович поддержал сборную Греции на Евробаскете. Ранее он переехал в эту страну

Джокович поддержал сборную Греции на Евробаскете. Ранее он переехал в эту страну
Аудио-версия:
Комментарии

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддерживает сборную Греции на проходящем в эти дни чемпионате Европы по баскетболу.

В этот раз Джокович отметился в комментариях к посту форварда сборной Греции Янниса Адетокунбо.

«Πάμε», — написал Джокович на греческом языке, что означает «погнали».

Напомним, ранее стало известно, что Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.

Напомним, ранее сборная Греции обыграла Литву и вышла в полуфинал соревнований. Там греки сыграют с турками, которые ранее победили сборную Польши.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
09 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Литва
Окончен
76 : 87
Греция
Литва: Валанчюнас - 24, Величка - 12, Радзявичюс - 10, Гедрайтис - 7, Сирвидис - 6, Нормантас - 5, Блажевич - 4, Саргюнас - 4, Седекерскис - 3, Тубелис - 1, Бирутис
Греция: Адетокунбо - 29, Толиопулос - 17, Слукас - 11, Папаниколау - 8, Дорси - 6, Самонтуров - 5, Митоглу - 5, Адетокунбо - 4, Калаицакис - 2, Ларенцакис, Кацивелис, Адетокунбо

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.

Комментарии
