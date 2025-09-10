Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Джокович поддержал сборную Греции на Евробаскете. Ранее он переехал в эту страну

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович поддерживает сборную Греции на проходящем в эти дни чемпионате Европы по баскетболу.

В этот раз Джокович отметился в комментариях к посту форварда сборной Греции Янниса Адетокунбо.

«Πάμε», — написал Джокович на греческом языке, что означает «погнали».

Напомним, ранее стало известно, что Джокович арендовал дом в Глифаде в южном пригороде Афин. Его дети уже были зачислены в частную англоязычную школу. Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.

Напомним, ранее сборная Греции обыграла Литву и вышла в полуфинал соревнований. Там греки сыграют с турками, которые ранее победили сборную Польши.

Чемпионат Европы по баскетболу — 2025 начался 27 августа. Соревнования завершатся 14 сентября. Сборная России участие в турнире не принимает.