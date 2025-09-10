Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная Финляндии одержала победу над Грузией и вышла в полуфинал Евробаскета-2025

В Риге (Латвия) завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Финляндии нанесла поражение команде Грузии со счётом 93:79.

Самым результативным игроком встречи стал форвард грузинской команды Александр Мамукелашвили, на счету которого 22 очка. В составе победителей лучшим оказался Микаэль Янтунен, набравший 19 очков.

Отметим, что сразу два игрока сборной Грузии — сначала Гога Битадзе, а потом Торнике Шенгелия — во второй половине получили дисквалифицирующие фолы и покинули площадку.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который состоится сегодня, 10 сентября, и начнётся в 21:00 мск.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».