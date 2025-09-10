Скидки
Баскетбол Новости

Финляндия — Грузия, результат матча 10 сентября 2025, счет 93:79, 1/4 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

Сборная Финляндии одержала победу над Грузией и вышла в полуфинал Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Финляндии нанесла поражение команде Грузии со счётом 93:79.

ЧЕ-2025 (м) . Quarter Finals. 1-й тур
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Окончен
93 : 79
Грузия
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 17, Маджуни - 15, Салин - 14, Нкамхуа - 8, Валтонен - 8, Мууринен - 7, Литтл - 3, Грандисон - 2, Мадсен, Густавсон, Сеппяля
Грузия: Мамукелашвили - 22, Санадзе - 19, Шенгелия - 18, Битадзе - 14, Буржанадзе - 2, Шермадини - 2, Болдуин - 2, Андроникашвили, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

Самым результативным игроком встречи стал форвард грузинской команды Александр Мамукелашвили, на счету которого 22 очка. В составе победителей лучшим оказался Микаэль Янтунен, набравший 19 очков.

Отметим, что сразу два игрока сборной Грузии — сначала Гога Битадзе, а потом Торнике Шенгелия — во второй половине получили дисквалифицирующие фолы и покинули площадку.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который состоится сегодня, 10 сентября, и начнётся в 21:00 мск.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
