Лаури Маркканен, ЧЕ-2025: статистика в матче Финляндия — Грузия, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Финляндии нанесла поражение команде Грузии со счётом 93:79.

28-летний звёздный форвард и лидер Финляндии Лаури Маркканен, выступающий за команду НБА «Юта Джаз», набрал 17 очков, сделал две передачи и шесть подборов за 26:50 игрового времени на площадке. При этом самым результативным игроком финнов в этой встрече Лаури не стал — 19 очков записал на свой счёт форвард Микаэль Янтунен.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который состоится сегодня, 10 сентября, и начнётся в 21:00 мск.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».