Германия — Словения. Прямая трансляция
21:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер сборной Турции Атаман отметил хитрость Спанулиса перед матчем 1/4 финала ЧЕ

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман перед полуфинальным матчем Евробаскета-2025 с командой Греции, отвечая на вопрос, как его подопечные будут сдерживать главную звезду греков Янниса Адетокунбо, отметил и наставника своих соперников Вассилиса Спанулиса.

«Яннис точно будет забивать, поэтому выхода нет. Мы будем думать, не как остановить Янниса, а как показать нашу обычную игру в защите. Также хотел бы сказать, что тренер Вассилис Спанулис хорош не только в технических аспектах, но и в психологических, он очень умён. Я много раз общался с ним в прошлом и думаю, что он также перенял у меня определённую психологическую стратегию, или он был таким изначально. На Кипре во время группового этапа он сказал, что Яннис реже реализует штрафные по сравнению с Дончичем, Шенгюном и Йокичем, но во встрече с Литвой он реализовал 16 штрафных. Это хитрый трюк», — приводит слова Атамана Eurohoops.

Матч Греция — Турция пройдёт 12 сентября в Риге (Латвия) и начнётся в 21:00 мск.

Смотреть трансляции встреч Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

