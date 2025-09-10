НБА внедрит изменение в правилах с сезона-2025/2026, касаемое баззеров

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) с сезона-2025/2026 изменит статистическое правило, касаемое попыток бросков в концовках четвертей (баззеров).

Как сообщает в соцсетях авторитетный инсайдер Шэмс Чарания со ссылкой на источники ESPN, теперь промахи с игры на последних секундах четверти будут учитываться как нереализованные попытки команды, а не игрока, благодаря чему процент попадания баскетболиста не будет снижаться в результате таких бросков.

Данное изменение НБА уже опробовала в матчах Летней лиги в июле. Сообщается, что Комитет по соревнованиям поддерживал введение данного изменения в последние месяцы.

Ожидается, что новое правило будет сильнее стимулировать игроков предпринимать отчаянные попытки забить на последних секундах.