«Это очень странно для меня». Джикич — о двух удалениях у Грузии в матче с финнами

Главный тренер сборной Грузии Александар Джикич после поражения своей команды в матче 1/4 финала Евробаскета—2025 с Финляндией (79:93) ответил на вопрос, каково ему тренировать настолько эмоциональный коллектив. В этой игре два подопечных Джикича — Гога Битадзе и Торнике Шенгелия — во второй половине получили дисквалифицирующие фолы и покинули площадку.

«Это очень странно для меня, потому что я серб. Я родом из невероятно мирной страны. Хорошо известной своим терпением. Доброй.

Мы очень похожи. У меня нет вообще никаких проблем в работе с грузинскими игроками, честно. И я очень горжусь ими. Мы все знаем, какого прогресса мы добились», — сказал Джикич на пресс-конференции.

