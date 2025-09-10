Скидки
Германия — Словения. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Это очень странно для меня». Джикич — о двух удалениях у Грузии в матче с финнами

Аудио-версия:
Главный тренер сборной Грузии Александар Джикич после поражения своей команды в матче 1/4 финала Евробаскета—2025 с Финляндией (79:93) ответил на вопрос, каково ему тренировать настолько эмоциональный коллектив. В этой игре два подопечных Джикича — Гога Битадзе и Торнике Шенгелия — во второй половине получили дисквалифицирующие фолы и покинули площадку.

ЧЕ-2025 (м) . Quarter Finals. 1-й тур
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Окончен
93 : 79
Грузия
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 17, Маджуни - 15, Салин - 14, Нкамхуа - 8, Валтонен - 8, Мууринен - 7, Литтл - 3, Грандисон - 2, Мадсен, Густавсон, Сеппяля
Грузия: Мамукелашвили - 22, Санадзе - 19, Шенгелия - 18, Битадзе - 14, Буржанадзе - 2, Шермадини - 2, Болдуин - 2, Андроникашвили, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

«Это очень странно для меня, потому что я серб. Я родом из невероятно мирной страны. Хорошо известной своим терпением. Доброй.

Мы очень похожи. У меня нет вообще никаких проблем в работе с грузинскими игроками, честно. И я очень горжусь ими. Мы все знаем, какого прогресса мы добились», — сказал Джикич на пресс-конференции.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение
