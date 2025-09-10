В «Олимпии Милан» сообщили о серьёзных проблемах со здоровьем у Гудурича после Евробаскета

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина сообщил, что новичок команды, сербский атакующий защитник Марко Гудурич вернулся с Евробаскета-2025 с большими проблемами со здоровьем.

«Он вернулся с Евробаскета с довольно серьёзным тендинитом, так что теперь нам придётся подождать и посмотреть. С такими проблемами нужно быть осторожными», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Тендинит — это воспалительное или дегенеративное заболевание сухожилий, соединяющих мышцы с костями. Оно вызывает боль, особенно при движении, может сопровождаться отёком и повышением температуры в поражённой области.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Сербии завершила выступления на стадии 1/8 финала, неожиданно уступив команде Финляндии.