Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Германия — Словения. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В «Олимпии Милан» сообщили о серьёзных проблемах со здоровьем у Гудурича после Евробаскета

В «Олимпии Милан» сообщили о серьёзных проблемах со здоровьем у Гудурича после Евробаскета
Комментарии

Главный тренер «Олимпии Милан» Этторе Мессина сообщил, что новичок команды, сербский атакующий защитник Марко Гудурич вернулся с Евробаскета-2025 с большими проблемами со здоровьем.

«Он вернулся с Евробаскета с довольно серьёзным тендинитом, так что теперь нам придётся подождать и посмотреть. С такими проблемами нужно быть осторожными», — сказал итальянец на пресс-конференции.

Тендинит — это воспалительное или дегенеративное заболевание сухожилий, соединяющих мышцы с костями. Оно вызывает боль, особенно при движении, может сопровождаться отёком и повышением температуры в поражённой области.

Напомним, на чемпионате Европы сборная Сербии завершила выступления на стадии 1/8 финала, неожиданно уступив команде Финляндии.

Материалы по теме
«Огромное разочарование». Что пишут в Сербии о вылете сборной
«Огромное разочарование». Что пишут в Сербии о вылете сборной
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android