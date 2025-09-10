В США трёх баскетболистов NCAA пожизненно дисквалифицировали за ставки на свои игры

Игроки команды NCAA «Фресно Стэйт» Майкелл Робинсон и Стивен Васкес, а также баскетболист ещё одной студенческой команды «Сан-Хосе Стэйт» Джейлен Уивер были пожизненно дисквалифицированы за ставки на игры своих команд и манипулирование собственной игрой. Об этом сообщает аккаунт Courtside Buzz в социальной сети Х.

Сообщается, что трое молодых людей не только лишены права играть в баскетбол, но и были отчислены из учебных заведений.

В январе 2025 года Робинсон и Васкес посредством мессенджера договорились о том, что первый в одном из матчей сыграет ниже своего уровня по нескольким статистическим показателям. Для реализации данного плана злоумышленники привлекли третье лицо. Их общая ставка составила $ 2200, которая обернулась выигрышем $ 15 950. Молодые люди распределили деньги между собой.

Впоследствии ставки против самих себя вошли в привычку у игроков, к которым позже примкнул и Уивер.

После начала разбирательств Васкес и Робинсон отказались сотрудничать со следствием.