«Великий успех». Главный тренер финнов — о выходе команды в полуфинал Евробаскета

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025 с командой Грузии (93:79), который прошёл сегодня, 10 сентября, в Риге (Латвия).

«Это то, о чём в Финляндии так долго мечтали. Мы вправе гордиться тем, чего добились за эти годы. Недавно мы победили Сербию, но тогда баскетбол ещё не вызывал большого интереса у людей.

Благодаря тем, кто годами работал, я могу по-настоящему гордиться этим достижением. Эти 12 игроков и весь штаб – я горжусь ими.

Они заслужили возможность насладиться этим великим успехом», – приводит слова Туови Basketball Sphere.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который проходит в эти минуты.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».