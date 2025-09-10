Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Великий успех». Главный тренер финнов — о выходе команды в полуфинал Евробаскета

«Великий успех». Главный тренер финнов — о выходе команды в полуфинал Евробаскета
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови прокомментировал победу своей команды в четвертьфинальном матче Евробаскета-2025 с командой Грузии (93:79), который прошёл сегодня, 10 сентября, в Риге (Латвия).

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 17:00 МСК
Финляндия
Окончен
93 : 79
Грузия
Финляндия: Янтунен - 19, Маркканен - 17, Маджуни - 15, Салин - 14, Нкамхуа - 8, Валтонен - 8, Мууринен - 7, Литтл - 3, Грандисон - 2, Мадсен, Густавсон, Сеппяля
Грузия: Мамукелашвили - 22, Санадзе - 19, Шенгелия - 18, Битадзе - 14, Буржанадзе - 2, Шермадини - 2, Болдуин - 2, Андроникашвили, Джинчарадзе, Корсантия, Певадзе, Очхикидзе

«Это то, о чём в Финляндии так долго мечтали. Мы вправе гордиться тем, чего добились за эти годы. Недавно мы победили Сербию, но тогда баскетбол ещё не вызывал большого интереса у людей.

Благодаря тем, кто годами работал, я могу по-настоящему гордиться этим достижением. Эти 12 игроков и весь штаб – я горжусь ими.

Они заслужили возможность насладиться этим великим успехом», – приводит слова Туови Basketball Sphere.

В полуфинале турнира финны встретятся с победителем противостоянии Германия — Словения, который проходит в эти минуты.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Материалы по теме
У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение
У Грузии сдали нервы, а Финляндия сотворила историю! Евробаскет-2025 — чистое наслаждение
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android