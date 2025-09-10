Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

39 очков Дончича не спасли Словению от поражения в матче с Германией в 1/4 финала ЧЕ

В Риге (Латвия) завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, записавший в свой актив 39 очков. В составе немцев лучшим оказался звёздный форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер, набравший 23 очка. Ещё одним игроком, преодолевшим 20-очковый рубеж, стал разыгрывающий немецкой команды Деннис Шрёдер (20).

В полуфинале турнира немцы сразятся с одной из главных сенсаций турнира — сборной Финляндии, которая ранее в своём матче сломила сопротивление команды Грузии.

Смотреть трансляции встреч Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».