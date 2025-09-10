Скидки
Главная Баскетбол Новости

Германия — Словения, результат матча 10 сентября 2025, счет 99:91, 1/4 финала ЧЕ по баскетболу 2025, Евробаскет

39 очков Дончича не спасли Словению от поражения в матче с Германией в 1/4 финала ЧЕ
Аудио-версия:
Комментарии

В Риге (Латвия) завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Самым результативным игроком встречи стал лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, записавший в свой актив 39 очков. В составе немцев лучшим оказался звёздный форвард «Орландо Мэджик» Франц Вагнер, набравший 23 очка. Ещё одним игроком, преодолевшим 20-очковый рубеж, стал разыгрывающий немецкой команды Деннис Шрёдер (20).

В полуфинале турнира немцы сразятся с одной из главных сенсаций турнира — сборной Финляндии, которая ранее в своём матче сломила сопротивление команды Грузии.

Смотреть трансляции встреч Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета
Календарь Евробаскета
