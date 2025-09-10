Скидки
Определились все участники 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025

Определились все участники 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025
Комментарии

В Риге (Латвия) на «Xiaomi Арене» завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета — 2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Таким образом, полуфинальные пары на турнире выглядят следующим образом:

  • Греция — Турция. 12 сентября, 17:00 мск;
  • Финляндия — Германия. 12 сентября, 19:00 мск.

Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Испании, которая уже завершила выступления на этом турнире, не сумев выйти из группы.

Напомним, изначально турнир проходил на территории четырёх стран – Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Все матчи плей-офф играются в Риге.

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
