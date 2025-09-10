Определились все участники 1/2 финала ЧЕ по баскетболу 2025

В Риге (Латвия) на «Xiaomi Арене» завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета — 2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

Таким образом, полуфинальные пары на турнире выглядят следующим образом:

Греция — Турция. 12 сентября, 17:00 мск;

Финляндия — Германия. 12 сентября, 19:00 мск.

Действующим чемпионом Европы среди мужских команд является сборная Испании, которая уже завершила выступления на этом турнире, не сумев выйти из группы.

Напомним, изначально турнир проходил на территории четырёх стран – Латвии, Финляндии, Польши и Кипра. Все матчи плей-офф играются в Риге.

