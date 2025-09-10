Скидки
Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Словения, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) на «Xiaomi Арене» завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич записал на свой счёт в этой встрече 39 очков, семь передач и 10 подборов за 32:49 игрового времени на площадке. Он стал самым результативным игроком матча, набрав больше трети всех очков своей команды. Больше Дончича на паркете провели лишь два игрока, представляющие немецкую сборную — защитник «Орландо Мэджик» Франц Вагнер (35:34) и разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деннис Шрёдер (34:09).

Смотреть трансляции матчей Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
