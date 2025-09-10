Лука Дончич, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Словения, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) на «Xiaomi Арене» завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

Лидер сборной Словении и «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич записал на свой счёт в этой встрече 39 очков, семь передач и 10 подборов за 32:49 игрового времени на площадке. Он стал самым результативным игроком матча, набрав больше трети всех очков своей команды. Больше Дончича на паркете провели лишь два игрока, представляющие немецкую сборную — защитник «Орландо Мэджик» Франц Вагнер (35:34) и разыгрывающий «Детройт Пистонс» Деннис Шрёдер (34:09).

