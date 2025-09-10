Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Словения, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

Звёздный защитник немецкой команды и «Орландо Мэджик» Франц Вагнер записал на свой счёт в этой встрече 23 очка, став самым результативным в своей команде. Также на его счету четыре передачи и семь подборов. Помимо этого, Вагнер стал игроком с наибольшим количеством игрового времени на площадке — 35:34.

В полуфинале турнира немцы сразятся с одной из главных сенсаций турнира — сборной Финляндии, которая ранее в своём матче сломила сопротивление команды Грузии.

