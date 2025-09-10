Скидки
Франц Вагнер, ЧЕ-2025: статистика в матче Германия — Словения, очки, передачи, подборы

В Риге (Латвия) завершился заключительный четвертьфинальный матч Евробаскета-2025, в котором сборная Германии одержала победу над командой Словении со счётом 99:91.

ЧЕ-2025 (м) . 1/4 финала
10 сентября 2025, среда. 21:00 МСК
Германия
Окончен
99 : 91
Словения
Германия: Вагнер - 23, Шрёдер - 20, Тайс - 15, Ло - 11, Обст - 10, Тиман - 8, Бонга - 7, Да Силва - 5, Да Силва, Холлац, Кратцер
Словения: Дончич - 39, Препелич - 13, Хроват - 11, Крампель - 9, Омич - 7, Николич - 4, Мурич - 4, Радович - 4, Юркович, Шчука, Стергар

Звёздный защитник немецкой команды и «Орландо Мэджик» Франц Вагнер записал на свой счёт в этой встрече 23 очка, став самым результативным в своей команде. Также на его счету четыре передачи и семь подборов. Помимо этого, Вагнер стал игроком с наибольшим количеством игрового времени на площадке — 35:34.

В полуфинале турнира немцы сразятся с одной из главных сенсаций турнира — сборной Финляндии, которая ранее в своём матче сломила сопротивление команды Грузии.

Смотреть трансляции встреч Евробаскета вы можете на странице Okko на «Чемпионате».

Турнирная сетка Евробаскета—2025
Календарь Евробаскета—2025
